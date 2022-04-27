ВЫСОКИЕ
ПОТОЛКИ
3 МЕТРА
ПОТОЛКИ
3 МЕТРА
ИПОТЕКА от 3.5% на весь срок
до 5% от комиссии банка платит застройщик
Срок ввода: 3 квартал 2023 г.
млн руб.
Введён в эксплуатацию
млн руб.
Введён в эксплуатацию
Дом сдан. Заселён.
Дом сдан. Заселён
27-04-2022
Рады сообщить, что 2 корпус iD Kudrovo введен в эксплуатацию и совсем скоро начнется выдача ключей от новых квартир.
В готовом 2-м корпусе iD…
05-04-2022
В апреле приобрести квартиры в iD Kudrovo вы можете, воспользовавшись выгодными условиями покупки.