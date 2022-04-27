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Пятый корпус

Срок ввода: 3 квартал 2024 г.

Четвёртый корпус, первая очередь

Срок ввода: 3 квартал 2023 г.

продано
98% 
от 4,95 

 млн руб.

Четвёртый корпус, вторая очередь

Срок ввода: 1 квартал 2024 г.

продано
84% 
от 4,39 

 млн руб.

Третий корпус , первая очередь

Введён в эксплуатацию

продано
100% 
от 12,39 

 млн руб.

Третий корпус , вторая очередь

Введён в эксплуатацию

продано
100% 
Все квартиры проданы
Первый корпус

Дом сдан. Заселён.

Все квартиры проданы
Второй корпус

Дом сдан. Заселён

Все квартиры проданы
Первый по эскроу от Сбербанка

Подробнее о комплексе

формат 3id
Паркинг
Отделка
id club

Новости

27-04-2022

Рады сообщить, что 2 корпус iD Kudrovo введен в эксплуатацию и совсем скоро начнется выдача ключей от новых квартир.

В готовом 2-м корпусе iD…

05-04-2022

В апреле приобрести квартиры в iD Kudrovo вы можете, воспользовавшись выгодными условиями покупки.

 

  • Квартиры…

07-02-2022

Спешите воспользоваться выгодными предложениями для покупки квартир в iD Kudrovo!

Специальные условия и акции на предложения в iD Kudrovo3…

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